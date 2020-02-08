Сводка из зоны ООС за 7 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил два обстрела:

неподалеку Новомихайловки – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Васильевкой – из стрелкового оружия.

Четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

дважды вблизи населенного пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм, из 82-мм миномета, из автоматических станковых гранатометов;

рядом с Крымским – из противотанкового ракетного комплекса;

в районе населенного пункта Гладосово – из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток НВФ из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и из 120-мм минометов 16 мин по позициям у Орехово.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» сообщили о трех нарушениях режима тишины. В зоне обстрела оказались Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Старомихайловка, Саханка. Применялось следующее вооружение: минометы 82 мм, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» заявили об обстреле Золотого-5 из артиллерийских систем калибра 122 мм. Четверо членов незаконных вооруженных формирований погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести.