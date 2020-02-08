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Кома неясной этиологии: В «ЛНР» в больницу доставили обмороженную женщину

08.02.20 10:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во Лутугино (Луганская обл.) женщина получила сильное обморожение. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает «МЧС ЛНР».

«В реанимационное отделение Лутугинской ЦРМБ, с диагнозом: общее переохлаждение 1 степени, кома неясной этиологии 2 степени, обморожение обеих кистей рук 1 степени, госпитализирована женщина 1952 г.р.», – говорится в сообщении.

Также в Свердловске (после переименования Должанский) на с территории Свято-Николо-Владимирского кафедрального собора отравление угарным газом получила женщина.

С диагнозом отравление угарным газом легкой степени она госпитализирована. Причина происшествия – эксплуатация неисправной печи на твердом топливе.

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