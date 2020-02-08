В «ДНР» из-за непогоды отменили комендантский час

В «ДНР» с 7 февраля 2020 года временно приостановлен режим комендантского часа, сообщает «МЧС».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями с целью разгрузки таможенных контрольно-пропускных пунктов, по территории Донецкой Народной Республики для крупного габаритного транспорта с 7 февраля 2020 года будет временно приостановлен режим комендантского часа» – говорится в сообщении.

Отмечается, что данный режим будет введен до нормализации ситуации на дорогах и наступления более благоприятных погодных условий.

Напомним, на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области сохраняются сложные погодные и дорожные условия: снег, метель, на дорогах наблюдаются снежные заносы и накат. Ограничено движение грузового транспорта на автодорогах.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» ввели режим ЧС.