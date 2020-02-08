«Едут только перевозчики»: Ситуация в пунктах пропуска утром 8 февраля

Сегодня утром, 8 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 27,2 тысячи человек и 3000 транспортных средств:
- «Майорское» – 7115 человек и 880 транспортных средств;
- «Марьинка» – 5730 человек и 1000 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 4560 человек и 830 транспортных средств;
- «Гнутово» – 1715 человек и 320 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 8095 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 25/50;
- «Марьинка» – 0/90;
- «Новотроицкое» – 50/45;
- «Гнутово» – 0/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Анита: «6:38. На Каргиле, машин 50 + льгота»;
- Андрей: «7:17. Марьинка в Донецк общая ~80, льгота – 25».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Николай: «7:01. На Еленовке 60-70 машин, + льготы много»;
- Кристина: «8:17. На Еленовке пеших немного»;
- Александра: «8:33. На нулевом украинском пеших много в Украину. Еще не было ни одного автобуса до поста. Едут только перевозчики. Новотроицк»;
- Александра: «8:40. Военный сказал, что автобусы еще из парка АТП не вышли. Новотроицк нулевой».
О ситуации на КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.