RU
Все новости

«Едут только перевозчики»: Ситуация в пунктах пропуска утром 8 февраля

08.02.20 09:43
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 8 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 27,2 тысячи человек и 3000 транспортных средств:

  • «Майорское» – 7115 человек и 880 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 5730 человек и 1000 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 4560 человек и 830 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 1715 человек и 320 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 8095 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 25/50;
  • «Марьинка» – 0/90;
  • «Новотроицкое» – 50/45;
  • «Гнутово» – 0/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Анита: «6:38. На Каргиле, машин 50 + льгота»;
  • Андрей: «7:17. Марьинка в Донецк общая ~80, льгота – 25».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Николай: «7:01. На Еленовке 60-70 машин, + льготы много»;
  • Кристина: «8:17. На Еленовке пеших немного»;
  • Александра: «8:33. На нулевом украинском пеших много в Украину. Еще не было ни одного автобуса до поста. Едут только перевозчики. Новотроицк»;
  • Александра: «8:40. Военный сказал, что автобусы еще из парка АТП не вышли. Новотроицк нулевой».

О ситуации на КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк