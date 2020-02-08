Непогода на Донетчине: Спасатели доставали из заносов людей и машины (Фото)

За минувшие сутки в Донецкой области оказана помощь 57 гражданам, из снежного плена изъято 32 транспортных средства. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Отмечается, что в течение 5-7 февраля на Донетчине наблюдалось резкое ухудшение погодных условий, а именно обильный снег, гололед на дорогах, порывы ветра. Высота снежного покрова по области составила до 16 см, а в Волновахском районе – до 50 см. В результате непогоды значительно усложнилась ситуация на дорогах.

Спасатели Донетчины несут службу в усиленном режиме дежурства для оказания оперативной помощи гражданам, которые стали заложниками непогоды. В частности, за минувшие сутки бойцы ГСЧС 23 раза привлекались к ликвидации последствий непогоды. Так, спасатели отбуксировали 32 транспортных средства, а именно: 3 автобуса, в которых находились 20 пассажиров, 9 легковых автомобилей, 19 грузовиков и автомобиль скорой медицинской помощи. Оказана помощь 57 гражданам.

Так, в Марьинском районе в 12:15 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что на автодороге Курахово – Угледар грузовой автомобиль застрял в снежном сугробе на обочине дороги и не в состоянии самостоятельно продолжить движение. На место происшествия немедленно выехали бойцы 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Они совместно с техникой Автодора и 28-й военной бригады с помощью буксировочного троса вытащили грузовой автомобиль из снежного заноса на расчищенный участок дороги.

В Волновахском районе поступило сообщение о необходимой помощи сразу двум водителям грузовых автомобилей массой 50 и 20 тонн соответственно. Водители транспортных средств при движении по грунтовой дороге застряли в грязи со снегом и тем самым заблокировали дальнейшее движение других транспортных средств автомобильной дорогой.

В Центральном районе города Мариуполь на Запорожском шоссе грузовой автомобиль RENO попал на скользкий участок дороги и не мог самостоятельно сдвинуться с места. Именно поэтому водитель транспортного средства обратился за помощью к спасателям. Специалисты 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которые выехали на место происшествия, с помощью буксирного троса вытащили грузовик к расчищенному участку дороги, где водитель смог самостоятельно продолжить движение.

Еще одно сообщение о помощи поступило от водителя грузового автомобиля MAN, который сообщил, что на Запорожском шоссе попал на скользкий участок дороги (подъем) и не мог самостоятельно сдвинуться с места. С помощью буксирного троса спасатели вытащили грузовик к расчищенному участку дороги.

В тот же день, в 16:34 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт. Никольское по ул. Свободы водитель маршрутного автобуса, в связи со сложными погодными условиями (скользкая дорога и сильный снег) не справился с управлением транспортным средством и съехал на обочину дороги. Специалисты 100-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления, выехали на место происшествия, с помощью буксировочного троса вытащили автобус на проезжий участок автодороги. После чего водитель продолжил движение самостоятельно.

В Покровском районе спасатели оказали помощь водителю грузового автомобиля Reno Premium (груз – 20 тонн плитки), который съехал на обочину и попал в снежный занос. В том же районе специалистам ГСЧС совместно с Западным управлением Национальной гвардии Украины с помощью КрАЗ-тягача и лебедки пришлось разгружать мел с прицепа. Такие действия позволили извлечь грузовик из снежного заноса и грязи на асфальтированную часть дороги для дальнейшего движения.

Спасатели 11 Государственного пожарно-спасательного отряда в пгт. Новотроицкое Волновахского района с помощью автоцистерны и буксировочного троса вытащили автомобиль скорой медицинской помощи из снежного заноса на проезжую часть автодороги.

Кроме того, 7 февраля спасатели Донецкой области, обеспечили функционирование пункта обогрева в здании кинотеатра в г. Украинск, в котором без электроснабжения остается около 1000 человек. От Главного управления для функционирования привлечено 2 тепловые пушки и 1 электростанция (мощностью 5 кВт).

Всего за минувшие сутки для оказания помощи от Главного управления привлекалось 95 человек личного состава и 23 единицы техники.

Фото: ГСЧС в Донецкой области

С начала ухудшения погодных условий спасатели Донетчины 79 раз привлекались для оказания помощи населению. Из снежного плена высвобождено 110 транспортных средств (13 автобусов, в которых находились 263 пассажиров, 18 легковых автомобилей, 78 грузовых автомобилей и автомобиль скорой медицинской помощи), всего оказана помощь 387 гражданам. Кроме того, из-за порывов ветра и налипания снега участились случаи падения аварийных деревьев на проезжую часть и припаркованные на обочине и рядом с домами машины. В общем, спасатели Донетчины распилили и убрали 26 деревьев.

Для оказания помощи (с начала ухудшения погодных условий) от Главного управления привлекалось 425 человек личного состава и 80 единиц техники.