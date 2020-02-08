В Донецке произошла перестрелка: Пятеро погибших

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщили о перестрелке, в результате которой погибли «офицеры» местных «силовиков» и таксист, приехавший по вызову.

Перестрелка произошла в ночь на 6 февраля на ул. Баркова/Кавалерийской в Буденновском районе. Причина – якобы ссора в результате распития спиртного.

«Погиб мой друг Гарик. Дома осталась вдовой жена с двумя детьми. (Погиб) гражданский, бывший "офицер МВД". Погибли еще три человека. Пятый, кто это "натворил", когда прошла "белка" застрелился. Чулковка, в р-не 22:00 это слышала. Царствие небесное. Имена, чины не пишу специально», – говорится в сообщении пользователя Twitter Donbass Cat.

«В Донецке дикие разборки были. В итоге 5 200-х (убитых). В Рай не примут. Интересно как быстро детали в сеть протекут», – говорится в сообщении паблика в Telegram «Ясиноватая Донбасс на линии огня».

«Да какие там "дикие разборки", обычная бытовуха по-пьяни. Произошло это, вроде бы, где-то на пересечении улиц Баркова/Кавалерийская», – пишет NecroMancer.

«У нас говорят – в какой-то кафешке кто-то с кем-то чего-то не поделил, в итоге пятеро джентльменов зажмурились. Но это слухи, испорченный телефон, их всегда надо делить на два или больше…», – пишет Дафна.

Ее слова подтверждает Ника: «Мне рассказали что их было четверо. Вроде как при погонах. Один белку словил и пострелял всех + таксиста. Но опять же… это слухи!».

При этом жена одного из погибших попросила пользователей социальных сетей «прекратить распускать непроверенную информацию и грязные слухи по поводу того, что пьяный житель расстрелял четверых или что застрелился сам, словив белку, это мерзкая ложь».

«Никто не бухал, никто не ловил белок, это произошло не в кафе. А прямо перед собственным домом. Совершено преступление третьими лицами. Я очень прошу всех не распространять даже предположения, в которых вы не уверены!!!Там были посторонние лица, сейчас ведется расследование. У нашей семьи большое горе и читать ваши домыслы очень больно! Витя был очень добрым и справедливым человеком, тем более он не пил», – написала она в паблике, в котором ведется обсуждение произошедшего.

В сводках «МВД ДНР» о перестрелке и убийстве 5 человек не сообщается.

При этом местный блогер «Донецкий Абориген» назвал предположительные имена погибших: «сотрудник "МГБ" Виктор Москаленко, начальник следственного отдела Калининского РУВД Роман Юдин, заместитель начальника следственного отдела Кировского РУВД Мажерович Григорий, сотрудник МВД рангом ниже и не имеющий к МВД отношения водитель такси. «Москаленко был выходцем из МВД и был знаком с жертвами. Массовое убийство получило сильный резонанс в силовых органах, в МВД прошла команда – запрет на обсуждение этого инцидента в устной форме, в менеджерах и иными способами», – написал он.