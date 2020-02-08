Формируют новый обменный фонд: Кого и за что задерживают в «Л-ДНР» после обмена пленными

На территории Донбасса, неподконтрольной украинскому правительсту, продолжаются задержания по обвинению в «госизмене», «шпионаже» и другим выдуманным статьям несуществующих законов. Так, в январе в Луганске задержали мать восьмерых детей, обвинив ее в «ведении разведдеятельности», а известному местному блогеру, который раньше поддерживал группировку «ДНР», предъявили «публичное разжигание ненависти», сообщает «Донбас.Реалії».

Правозащитники уверяют, что таким способом пополняется «обменный фонд», чтобы на случай нового обмена удерживаемыми лицами в буквальном смысле слова торговаться за согласование списков.

Так, 16 января 2020 года «МГБ ЛНР» заявило о задержании жительницы поселка Нижне-Теплое Станично-Луганского района Марины Недодаевой (1976 г.р.). Мать восьмерых детей арестовали в Луганске по подозрению в «шпионаже».

На видео допроса испуганная, сонная, измученная женщина объясняет, что приехала в Луганск к двум старшим дочерям. А потом, словно под диктовку, говорит, что сотрудничала с СБУ. В ОРДЛО женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Тем временем, дома ее ждут шестеро младших детей.

22 января 2020-го, но уже в Донецке, задержали местного блогера Александра Болотина. Мужчина, который публично поддерживал «ДНР» и даже был «членом общественной палаты ДНР», разразился на своей странице в Facebook постом о том, что последние пять лет он живет «в Донецке, как в тюрьме». Ему предъявили «публичное разжигание ненависти».

Если на этапе выдуманного следствия в ОРДЛО стараются показать всех задержанных, то, когда дело доходит до «судов» – имена незаконно обвиняемых тщательно скрывают. Так, на днях «ГПУ ЛНР» заявила об «осуждении» жителя Голубовского на 12 лет за «госизмену».

«Правоохранители» обвинили мужчину в том, что на одном из судов на подконтрольной Украине части Донбасса он давал показания, в ходе которых заявил, что «выборы» в ОРДЛО в 2014 году были незаконными.

Еще один недавний и показательный пример «безымянного» осужденного – житель Лутугино, которого «приговорили» к 20 годам лишения свободы за «участие в незаконных вооруженных формированиях». По данным «ГПУ ЛНР», в 2014 году местный житель вступил в ряды Лутугинской самообороны и открыто выступил против оккупации Донбасса.

Мужчину арестовали в 2018 году, так называемое следствие длилось полтора года, «апелляция» оставила «приговор» без изменений, и теперь из СИЗО незаконно осужденного переведут в одну из тюрем группировки «ЛНР».

По данным Восточной правозащитной группы, в декабре 2019 года по подозрению в шпионаже на неподконтрольной части Донецкой области были задержаны четверо человек. Теперь трое мужчин и одна женщина находятся в СИЗО №5 в Донецке. Также, по информации правозащитников, в декабре были задержания и на неподконтрольной части Луганской области. Там по обвинению в «шпионаже» арестовали семеро человек: одного мужчину, 1978 г.р., отпустили на подписку о невыезде, остальные – трое женщин и столько же мужчин – находятся в заключении. Кроме этого, на территории, контролируемой «ЛНР», только за последний месяц прошлого года двое человек были осуждены за якобы шпионаж, еще один – за попытку диверсионной деятельности.

«Персональные данные задержанных подозреваемых мы не разглашаем в связи с тем, что родственники не дают на это согласие. Но хотим отметить, что НВФ «ЛНР» и «ДНР» каждый день работают над пополнением так называемого «обменного фонда», – говорится в сообщении Восточной правозащитной группы на Facebook.