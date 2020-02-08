«На "ДНР" новая фишка»: Ситуация в пунктах пропуска днем 8 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Никола: «12:28. Горловка – Артемовск машин 20»;

Олег: «12:29. На Майорске в Украину 5 машин и человек 60-70 пешей».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Анита: «10:09. На Каргиле 45авто общей и 20 льготы. Движение есть»;

Максим: «10:49. Каргилл в сторону Курахово 30 авто. Каргил в сторону Донецка 40 авто»;

Максим: «11:12. Ноль в Марьинке в серой зоне пеших немного. Основной в сторону Курахово 30 авто насобирали. Автобусы ходят. В серой зоне штук 10 стоят»;

Алексей: «12:57. В сторону Курахово на украинской таможне очередь машин 25»;

Василий: «14:15. На 14:40 (мск) Каргил –15 авто»;

Руслан: «14:27. Каргил в Украину и обратно мало машин. Прохождение быстро. Будьте внимательны! На ДНР новая фишка для отъема прав. Если вы после прохождения всех проверок сели в авто и не пристегнулись даже не отъехав за шлагбаум, то возле вагончика МВД вас останавливают и штрафуют за непристегнутый ремень. Формулировка – не вовремя пристегнулись. Уже есть пострадавшие».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Владимир: «10:03. Еленовка из Донецка – 20-30 авто на первой регистрации»;

Алина: «10:26. Новотроицк в Украину 85 машин. Новотроицк в Донецк пусто»;

Светлана: «10:32. Автобусы на Еленовку едут. Еленовку прошли за 1,5 часа (автобусом)»;

Алина: «10:38. Перлына в Украину пусто. Дорога очень плохая. Нечищено»;

Алина: «12:06. Еленовка в Украину 10 машин до полиции и 30 в кармане. В Донецк пусто. Пролетели быстро»;

Lusa: «12:50. Еленовка в Волноваху на 13:30 (мск) перед таможней 4 авто».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Лида: «10:30. Октябрь на Мариуполь очередей нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.