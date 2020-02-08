В Совете Европы призвали к изменениям в Конституции Украины для завершения децентрализации

Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерс Кнапе выразил поддержку реформе децентрализации в Украине. Об этом он написал в письме недавно назначенному вице-премьеру, министру развития общин и территорий Украины Денису Шмигалю, сообщает «Европейская правда».

«В Украине необходимы существенные законодательные и конституционные изменения, чтобы завершить текущую децентрализацию и реформу местного самоуправления», – заявил президент Конгресса, приветствуя решимость украинских лидеров продвигать вперед процесс реформ.

«Конгресс готов вместе с другими партнерами Совета Европы – Венецианской комиссией и межправительственным сектором – посодействовать украинской власти в проведении реформ», – написал Кнапе.

Председатель Конгресса также подчеркнул, что для обеспечения эффективности и устойчивости все элементы реформы должны быть подготовлены и осуществлены в консультации со всеми заинтересованными сторонами. Этот процесс и результаты, которые должны быть достигнуты, должны основываться на принципах Европейской хартии местного самоуправления и Дополнительного протокола к ней о праве на участие в делах местного органа власти, а также других документов Совета Европы.

Следующий мониторинговый визит Конгресса в Украину, запланированный на 4-6 марта 2020 года, будет посвящено оценке применения принципов Хартии, а также реализации дорожной карты по реализации рекомендаций Конгресса, подписанного украинским правительством в 2015 году.