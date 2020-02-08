В Славянске член НВФ сдался правоохранителям

46-летний житель Славянска, который дежурил на блокпосту незаконных вооруженных формирований, рассказал о своей противозаконной деятельности и изъявил желание сотрудничать с правоохранителями. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что в мае 2014 он узнал о том, что НВФ ищут желающих для «работы» на своих блокпостах. Присоединившись к незаконному формированию, он осуществлял незаконный досмотр транспорта на предмет ввоза и вывоза оружия. Дежурство нес в течение месяца на перекрестке улиц Володарского и Красноармейской (ныне – Барвенковская и Армейская).

После освобождения региона от оккупации оставался по месту жительства. Но узнав о программе, которая освобождает от уголовной ответственности, мужчина решил добровольно признаться о своем участии в НВФ.

Открыто уголовное производство по предварительной квалификации ст. 260 ч. 2 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, что согласно части 6 настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований и добровольно вышедшее из него, сообщив о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.