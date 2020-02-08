В Угледаре повариха НВФ добровольно сдалась полиции

В Уледарское отделение полиции поступило заявление от 25-летней жительницы Волновахского района о том, что в период с 2014 до 2015 года она несла службу в составе 1-й Славянской мотострелковой бригады «ДНР» в селе Николаевка Тельмановского района. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Как выяснилось, в сентябре 2014 года в село Николаевка Тельмановского района заехали неизвестные вооруженные люди, которые представились военнослужащими «ДНР». Они заселялись в заброшенные в селе дома и строили блокпосты.

Один из главарей незаконного вооруженного формирования предложил женщине работать у них поваром, на что и согласилась. Она готовила пищу, а через некоторое время еще и начала доставлять ее на блокпосты.

Через полгода службы, в январе 2015 года, женщина начала работать на блокпосту. Заступала преимущественно в ночное время, впоследствии она не выдержала условий и графика и решила покинуть службу в составе НВФ «ДНР».

В настоящее время сотрудники полиции проверяют ее деятельность в рядах незаконного вооруженного формирования.