RU
Все новости

В Угледаре повариха НВФ добровольно сдалась полиции

08.02.20 23:46

В Уледарское отделение полиции поступило заявление от 25-летней жительницы Волновахского района о том, что в период с 2014 до 2015 года она несла службу в составе 1-й Славянской мотострелковой бригады «ДНР» в селе Николаевка Тельмановского района. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Как выяснилось, в сентябре 2014 года в село Николаевка Тельмановского района заехали неизвестные вооруженные люди, которые представились военнослужащими «ДНР». Они заселялись в заброшенные в селе дома и строили блокпосты.

Один из главарей незаконного вооруженного формирования предложил женщине работать у них поваром, на что и согласилась. Она готовила пищу, а через некоторое время еще и начала доставлять ее на блокпосты.

Через полгода службы, в январе 2015 года, женщина начала работать на блокпосту. Заступала преимущественно в ночное время, впоследствии она не выдержала условий и графика и решила покинуть службу в составе НВФ «ДНР».

В настоящее время сотрудники полиции проверяют ее деятельность в рядах незаконного вооруженного формирования.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк