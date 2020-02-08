Почти неделю гуляла: Полицейские разыскали несовершеннолетнюю девушку

Полицейские разыскали несовершеннолетнюю жительницу Кременского района (Луганская обл.), которая пошла гулять и почти неделю не возвращалась домой. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает Главное управление Национальной полиции Луганской области.

Не смотря на то, что 14 летняя девушка ушла из дома еще 3 февраля, сообщение от родителей о ее исчезновении поступило в полицию только вчера, 7 февраля. К поискам девушки немедленно было привлечено максимальное количество сотрудников местного отдела полиции, отдела ювенальной превенции и других оперативных служб ГУНП в Луганской области. Ориентировка примет девушки была передана на блокпосты.

Полицейские установили, что несовершеннолетняя за четыре дня успела погостить у нескольких подруг в Кременском районе и добраться до знакомого в Купянск Харьковской области.

После установления местонахождения девушки полицейские Луганщины связались со своими коллегами из Харьковщины, которые и обнаружили девушку на автовокзале Купянска.

Сейчас девушка, которая не первый раз из-за разногласий во взглядах с родителями убегает из дома, передана матери. Жертвой преступления она не стала.

Для предотвращения повторения подобного в будущем, полицейским психологом с девушкой и ее матерью проведена профилактическая беседа.