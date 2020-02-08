В Донецке из-за погодных условий на маршруты не вышли троллейбусы и трамваи

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня, 8 февраля, троллейбусы №4,№5 и №21 и трамваи №15 и №16 не производят перевозку пассажиров. Об этом сообщает местная «администрация».

При этом на других маршрутах перевозку пассажиров осуществляют:

троллейбусы – 34 единицы;

трамваи – 24 единицы;

автобусы большой вместимости в режиме обычного – 12 единиц;

автобусы в режиме маршрутного такси по всем маршрутам – 404 единицы.

Основной причиной затрудненного движения (остановки) транспорта на маршрутах городского электротранспорта называют падение деревьев на контактную сеть.

«На данный момент в городе продолжается работа по обрезке опустившихся веток на контактную сеть, устранению упавших деревьев и очищению трамвайного полотна от снега», – говорится в сообщении.