RU
Все новости

В Донецке из-за погодных условий на маршруты не вышли троллейбусы и трамваи

08.02.20 13:38
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня, 8 февраля, троллейбусы №4,№5 и №21 и трамваи №15 и №16 не производят перевозку пассажиров. Об этом сообщает местная «администрация».

При этом на других маршрутах перевозку пассажиров осуществляют:

  • троллейбусы – 34 единицы;
  • трамваи – 24 единицы;
  • автобусы большой вместимости в режиме обычного – 12 единиц;
  • автобусы в режиме маршрутного такси по всем маршрутам – 404 единицы.

Основной причиной затрудненного движения (остановки) транспорта на маршрутах городского электротранспорта называют падение деревьев на контактную сеть.

«На данный момент в городе продолжается работа по обрезке опустившихся веток на контактную сеть, устранению упавших деревьев и очищению трамвайного полотна от снега», – говорится в сообщении.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк