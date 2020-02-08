Разумков считает, что действующей законодательной базы достаточно для проведения выборов на Донбассе

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что действующей нормативно-правовой базы достаточно для проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с Минскими договоренностями, сообщает «Укринформ».

«Выборы (на Донбассе – прим.) должны пройти по украинскому закону. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы и на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон», – отметил Разумков.

Он добавил, что в Минских договоренностях не прописано, какой именно закон должен быть, а указано лишь то, что выборы должны состояться в соответствии с украинским законодательством.

«На сегодня нормативная база, которая может обеспечить проведение выборов, принята», – пояснил Разумков.

При этом он подчеркнул, что таким образом путь для проведения выборов на всей территории Украины открыт.