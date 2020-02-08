Микроавтобус врезался в грузовик: В России в ДТП погибли жители Луганщины (Фото)

Сегодня, 8 февраля, на трассе М-4 в районе Воронежа в аварию попал автобус, погибли трое жителей неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области, пятеро пострадавших луганчан с травмами доставлены в медучреждения, где им оказывается помощь. Они ехали на заработки в Москву.

Авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика в Верхнемамонском районе Воронежской области произошла утром 8 февраля.

По данным главного управления МВД Воронежской области, на 694-м км автодороги М-4 «Дон» водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным автомобилем MAN.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров микроавтобуса – 31-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли, а пять пассажиров, мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, жители Луганска и 39-летний житель Калининграда, получили травмы. На месте работает следственно-оперативная группа.