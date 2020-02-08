Правительство внесло изменения в порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Правительство внесло изменения в порядок пересечения линии разграничения с временно неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает Госпогранслужба Украины.

Так, Кабинет Министров Украины установил, что с 1 мая 2020 года въезд на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, у которых отсутствует паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, может осуществляться через контрольные пункты въезда / выезда при предъявлении свидетельства о рождении с учетом требований по сопровождению таких лиц, предусмотренных абзацем четвертым пункта 6 Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 года № 815.

Кроме того, с пунктом 6 указанного Порядка внесены следующие изменения: «гражданами Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины вследствие постоянного проживания на временно оккупированных территориях или у которых отсутствует паспорт гражданина Украины в связи с потерей / похищением, – при условии предъявления свидетельства о рождении (для граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста) или любого другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или справки, выданной территориальным органом или территотериальным подразделением ГМС в случае, указанном в абзаце седьмом настоящего пункта. Указанные обстоятельства проверяются координационным центром при выдаче разрешения физическому лицу».