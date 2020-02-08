НВФ около 20 минут обстреливали позиции ВСУ из артиллерии

Сегодня, 8 февраля, незаконные вооруженные формирования(НВФ) в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное вооружение против украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отмечается, что НВФ около 20 минут обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Орехово.

«Сразу с полуночи от Первомайска в течение около 20-ти минут оккупанты совершили 12 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили 16 мин калибра 120 мм», – говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.