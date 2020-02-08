В Мариуполе пара пенсионеров чуть не покончила с собой

В Мариуполе полицейские устанавливают обстоятельства, при которых супружеская пара пенсионеров чуть не покончила с собой. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

По предварительной информации, глава семьи нанес жене и себе ножевые ранения, после чего позвонил сыну, который вызвал им скорую медицинскую помощь. Сейчас жизни супругов ничего не угрожает, они находятся в больнице.

Установлено, что мужчина 1943 года нанес чуть моложе его жене несколько ножевых ударов, после чего ударил себя. Последние сообщили, что хотели покончить с собой. Устанавливаются все причины и обстоятельства, которые подтолкнули людей на такой поступок.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометками «Покушение на убийство» и «Покушение на самоубийство». Продолжается досудебное расследование.