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Двое обменянных экс-беркутовцев вернулись в Киев, – адвокат

08.02.20 16:11
Фото: Facebook / Александр Горошинский
Фото: Facebook / Александр Горошинский

Бывшие «беркутовцы» Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом по обвинению в расстрелах на Майдане и были переданы в рамках обмена, вернулись в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Александр Горошинский.

Также он опубликовал обращение экс-беркутовцев, в котором они утверждают, что ни в чем не виновны и будут это доказывать в суде.

«Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях. Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны», – заявили «беркутовцы» в своем обращении.

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