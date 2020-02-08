В центре Славянска полицейские обнаружили наркопритон (Фото)

36-летний житель Славянска (Донецкая обл.) в своей квартире создал нарколабораторию, где в компании знакомых делал и употреблял запрещенные вещества. Об этом сегодня, 8февраля, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Во время ликвидации притона сотрудники уголовного розыска обнаружили в квартире владельца и четырех его знакомых. Мужчины в возрасте от 28 до 39 лет имели признаки длительной наркотической зависимости.

В комнатах находились наркотические средства (по предварительной данным – первитин и каннабис), а также средства для их изготовления, обработки и применения.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Славянским отделом полиции проводится досудебное расследование по ст. 317 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения с этой целью). Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.