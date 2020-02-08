«Карпатские мечты»: 70 детей из Донетчины отправились в Ивано-Франковскую область

Еще 70 детей из прифронтовой зоны Донецкой области отдохнут в Ивано-Франковской области – следующая смена отправилась в заведение оздоровления и отдыха «Карпатские мечты». Об этом сегодня, 8 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Детей ждут невероятные пейзажи, веселые зимние развлечения и познавательные экскурсии. В "Карпатских мечтах" они будут находиться 21 день. Причем совершенно бесплатно. Это – результат подписанного в декабре прошлого года меморандума между Львовской, Ивано-Франковской, Луганской и Донецкой областными администрациями», – написал он.

Также он отметил, что в рамках этих договоренностей 70 детей уже отдохнули в Карпатах. Теперь очередь следующей смены. «А летом ждем детей из Львовской и Франковской областей у нас в Донецкой области», – резюмировал Кириленко.