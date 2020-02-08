В Донецкой области третью предприятий руководят женщины

Женщины являются руководителями на 28,9% предприятий, учреждений и организаций в Украине. Такую информацию обнародовали в Государственной службе статистики, сообщает «Бізнес-Схід».

Больше всего руководителей-женщин в Донецкой и Херсонской областях – 31,7% и 31,4%. Меньше женщин-руководителей в учреждениях, организациях и на предприятиях Киевской области. Их доля там составляет 26,9% от общего количества руководителей.

Женщины руководят большинством коммунальных организаций Украины. 76,96% руководительниц – женщины, 23,04% руководителей – мужчины.

Женщин больше среди руководителей органов государственной власти (63,7%), профсоюзов (61,47%), органов самоорганизации населения (52,35%), ОСМД (52,7%) и предприятий потребительской кооперации (57,42%).

В других предприятиях руководителями являются преимущественно мужчины. Среди руководителей 32-х казенных предприятий руководителей-женщин нет.