Министр иностранных дел Дании посетил район проведения ООС (Фото)

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод во главе датской делегации посетил район проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что заместитель командующего операцией Объединенных сил Виктор Ганущак ознакомил их с информацией о развитии ситуации с безопасностью и действиях незаконных вооруженных формирований.

Также он рассказал о состоянии выполнения Украиной Минских договоренностей. В частности, датскую делегацию проинформировали, что НВФ продолжают нарушать Минские договоренности и не прекращают обстрелы украинских позиций из тяжелого вооружения.

Кроме этого, делегация посетила контрольный пункт въезда-выезда «Майорское», где ознакомилась с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения.