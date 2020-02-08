«Дыхание войны»: В Станице Луганской состоялся первый художественный пленэр (Фото)

В Станице Луганской состоялся первый художественный пленэр на линии разграничения, которая разделяет два абсолютно разных мира. Перед тем, как работы прибыли в Винницу, их выставляли в Посольстве Литвы и в одной из киевских галерей, сообщает Аrmyinform.

Шесть мастеров кисти из Украины и Литвы решили рассказать об ощущениях, возникающих у гражданского человека во время пребывания у границы с оккупированной частью Донбасса. Для этого Федор Александрович, Сергей Захаров, Валерия Москвитина, Вигантас Веяс, Саулюс Паукштис и Грета Бернотайте еще в сентябре в течение недели изображали на холсте то, что увидели и почувствовали в Станице Луганской. Поездку инициировал украинский художник Федор Александрович, которому активно способствовала литовская сторона. Результатом их работы стала выставка полотен, которые экспонируются в Виннице. Как отметил Посол Литвы в Украине Марюс Януконис, выставка – уникальна. Ведь художественный пленэр в таких условиях в Украине проходил впервые.

«В Станице Луганской состоялся первый художественный пленэр на линии разграничения, которая разделяет два абсолютно разных мира. Перед тем, как работы прибыли в Винницу, их выставляли в Посольстве Литвы и в одной из киевских галерей. Некоторые литовцы впервые увидели "дыхание войны". Этими работами художники напоминают: война продолжается. И я считаю, что Европа не должна закрывать глаза и должна говорить об этом. Поэтому в наших планах – ряд выставок, в том числе и в Литве», – сказал он.

Для некоторых литовских художников поездка в Украину далась нелегко. Так, Грету Бернотайте родные долго уговаривали отказаться от участия в пленэре. Потому что считали, что писать картины в месте, рядом с которым идут бои, неудачная идея. В Станице Луганской Грета написала картину «Солнце». И выразила надежду, что Украина получит полную победу на пути к своей независимости.

По словам украинской художницы Валерии Москвитиной, тема войны близка. Ее муж – отец Сергий Дмитриев – капеллан 30-й отдельной механизированной бригады, который с бригадой служит изначально АТО. А сама Валерия проводит занятия по арт-терапии с ветеранами.

«Главное, что может сделать художник, – это показать, как он видит мир на холсте. Благодаря Посольству Литвы у меня появилась возможность попасть в атмосферу прифронтового города. Это очень интересный и полезный опыт. Кроме того, что мы писали картины, общались с местным населением, проводили и встречи в школах», – говорит она.

На выставке представлены два полотна Валерии Москвитиной. Первая работа – «Сожженные деревья», вторая – «К красному небу».

«Всегда стараюсь передавать свое видение реальности и ощущения, возникающие от созерцания реальности так, чтобы у зрителя оставались положительные эмоции. Даже если действительность ужасает. Первое впечатление от "Сожженных деревьев" – яркость, насыщенность красками. Но когда смотришь, в глаза бросаются темно-синие деревья, искалеченные осколками снарядов. Так же, как человеческие судьбы. На второй картине изображен мост Станицы Луганской, ступеньки к нему и люди, которые должны решить: куда им двигаться – на ту сторону, где пылает красное зарево войны, или остаться на этой стороне с синим цветом надежды. И я надеюсь, что Украина дождется, что люди определятся, куда им двигаться дальше, повернутся лицом к ней», – поясняет художница.

После Винницы выставку «Дыхание войны» планируют показать в Украине и в Литве.