Зеленский и госсекретарь Ватикана обсудили гуманитарную ситуацию в Донбассе





Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролин. На переговорах речь шла о гуманитарной ситуации в зоне конфликта и поиски мира. Об этом сообщает пресс-центр Ватикана.

«Сегодня, в субботу, 8 февраля 2020, Святейший Отец Франциск принял на аудиенции Его Превосходительство господина Владимира Зеленского, Президента Украины. После Президент Зеленский встретился с Его Преосвященство кардиналом Пьетро Паролин, государственным секретарем, которого сопровождал Его высокопреосвященство архиепископ Пол Ричард Галлагер, секретарь, ответственный за отношения с государствами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры в Государственном секретариате Святого престола были посвящены, в основном, гуманитарной ситуации и поискам мира «в контексте конфликта, который С 2014 года по настоящее время угнетает Украины».

Было высказано общее пожелание, чтобы все вовлеченные стороны проявили наибольшую чувствительность к нуждам населения, является первой жертвой насилия, а также настойчивость и последовательность в диалоге.

Президент Зеленский и кардинал Паролин также рассмотрели вопрос о дальнейшей двустороннего сотрудничества и вклада Католической Церкви различных обрядов в развитие украинского общества.