Передвижение ограничено: Наблюдателей ОБСЕ не пускают на участки для мониторинга

Свобода передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оставалась ограниченной, в частности на блокпостах в неподконтрольных украинскому правительству Старомихайловке и Верхнешироковском Донецкой области, а также в пограничном пункте пропуска в Изварино Луганской области. Об этом говорится в отчете Миссии.

В частности на блокпосте вблизи н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) член незаконных вооруженных формирований отказал патрулю СММ в проезде, ссылаясь на «отсутствие разрешения от его командования». В связи с этим СММ не смогла уточнить информацию о предполагаемых повреждениях двух домов в Старомихайловке. Находясь на блокпосте, наблюдатели видели, как через блокпост в обоих направлениях свободно проехали не менее 15 гражданских автомобилей.

В пункте пропуска на границе в н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км к юго-востоку от Луганска) член незаконных вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

На блокпосте западнее н. п. Верхнешироковское (бывш. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) вооруженный член незаконных вооруженных формирований разрешил членам патруля Миссии проехать только спустя примерно 25 минут ожидания.

Кроме того, БПЛА СММ малого радиуса действия терял сигнал GPS (по оценке, в результате вероятного глушения), пролетая над районами вблизи н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка).

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В двух случаях БПЛА СММ малого радиуса действия терял сигнал GPS (по оценке, в результате вероятного глушения), пролетая над районами вблизи н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка).

При этом отмечается, что помехи сигнала могли создаваться из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.

Также продолжаются регулярные ограничения на участках разведения сил и средств и из-за мин/неразорвавшихся боеприпасов: не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся боеприпасов и устранение других препятствий, стороны по-прежнему отказывали СММ в неограниченном доступе, а также в возможности передвигаться по отдельным дорогам, которые ранее были определены как важные для осуществления Миссией эффективного мониторинга и для передвижения гражданских лиц.