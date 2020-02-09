НВФ «ДНР» продолжают отправлять людей в «серую зону» перед закрытием КПВВ

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ДНР» устроили очередную провокацию на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» (Донецкая обл.). Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вчера, 8 февраля. «НВФ "ДНР" осуществили пропуск 17 транспортных средств за 10 минут до закрытия КПВВ с украинской стороны. Расчет был на то, что службы, осуществляющие работу на КПВВ с украинской стороны, не продолжат работу и люди останутся ночевать в "серой зоне". Такие действия НВФ неоднократно осуществляли в 2018, 2019 и продолжают сейчас», – написал Лисянский.

По его словам, решением командующего штабом ООС, работа КПВВ «Майорское» была продолжена, все службы остались на своих рабочих местах. «По состоянию на 17:30, сотрудники Государственной пограничной службы осуществили пропуск 17 транспортных средств и 20 граждан Украины. Украинские военные и пограничная служба неоднократно присекали подобные провокации, и становились на сторону людей», – добавил представитель омбудсмена.

Напомним, в Донецкой области с начала 2020 года НВФ «ДНР» 5 раз оставляли граждан на ночевку в «серой зоне» после завершения работы КПВВ.