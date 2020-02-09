Законы о переходном правосудии и амнистии должны стать инструментом восстановления справедливости, – эксперт





Законы о переходном правосудии и амнистии – это два отдельных закона, которые должны согласовываться. Такое мнение в интервью сайту «Сегодня» высказал заместитель главы рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. исполнительного директора общественного союза «Украинский Хельсинский союз по правам человека» Александра Павличенко.

«Закон об амнистии (или О привлечении к ответственности или прощении – были разные варианты названия) – это вопрос первого компонента – восстановления справедливости. Когда по этому компоненту будут утверждены основы переходного правосудия, будет определен также перспективный план, что должно быть сделано в его развитие, чтобы это действительно стало инструментом восстановления справедливости», – поясняет Павличенко.

По его словам, это должен быть не пропагандистский документ, существующий только на бумаге, а реальный инструмент с четким определением конкретных категорий — кто и за что освобождается, или наоборот, кто должен проходить через судебное разбирательство.

«И это не будет касаться большого количества людей. Речь не идет о десятках тысяч или даже тысячах человек. Надо быть реалистами: думаю, максимально речь будет идти о сотнях. Нельзя привлекать к ответственности десятки тысяч человек – мы не в СССР 1945-го года, где своих же граждан вдвойне наказывали за то, что они, например, попали в плен или находились на оккупированной территории, и это фактически было клеймом для человека, который потом должен был доказывать, что не совершал преступлений против своего государства», – говорит эксперт.