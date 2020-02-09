Сводка из зоны ООС за 8 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. ОБ этом сегодня, 1 февраля, сообзает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи населенного пункта Лебединское – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

рядом с Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122 мм и миномета калибра 120 мм;

неподалеку Счастья – из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Вчера, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом текущих суток из 82-мм минометов НВФ из минометов обстреляли позиции у Лебединского. За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о трех нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Старомихайловка, Саханка. Применялись: минометы калибром 82 мм, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое, стрелковое оружие.

Сегодня утром под минометным обстрелом оказался пос. ш-ты 6/7 н.п. Горловка. В результате обстрела была повреждена линия электропередач, поселок полностью обесточен.

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.