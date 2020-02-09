Переселенцы на Донетчине: Где чаще всего регистрируются как ВПЛ

В Донецкой области по состоянию на 6 февраля официально зарегистрировано 508 тыс. 657 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 06.02.2020 на территории Донецкой области учтено 432 047 семей и 508 657 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 113 475;
- дети – 62 919;
- лица с инвалидностью – 17 764;
- пенсионеры – 314 499.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 698 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 53 935;
- Краматорск – 48 638;
- Славянск – 41 026;
- Лиман – 23 727;
- Константиновка – 23 682;
- Марьинский район – 21 157;
- Бахмут – 19 122;
- Селидово – 16 577;
- Мирноград – 16 569.
Напомним, в Украине по состоянию на 3 февраля учтены 1 млн 438 тыс. 571 переселенец из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации