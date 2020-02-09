Переселенцы на Донетчине: Где чаще всего регистрируются как ВПЛ

В Донецкой области по состоянию на 6 февраля официально зарегистрировано 508 тыс. 657 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 06.02.2020 на территории Донецкой области учтено 432 047 семей и 508 657 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 113 475;

дети – 62 919;

лица с инвалидностью – 17 764;

пенсионеры – 314 499.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 698 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 53 935;

Краматорск – 48 638;

Славянск – 41 026;

Лиман – 23 727;

Константиновка – 23 682;

Марьинский район – 21 157;

Бахмут – 19 122;

Селидово – 16 577;

Мирноград – 16 569.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 февраля учтены 1 млн 438 тыс. 571 переселенец из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации