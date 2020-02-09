Суд обязал переселенку вернуть более 40 тыс. грн полученной адресной помощи

Переселенка из Луганской области должна вернуть по решению суда более 40 тыс. грн полученной ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие»). Об этом сообщается на сайте Судебная власть Украины со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, 18.11.2019 года Управление социальной защиты населения Волочиской районной государственной администрации Хмельницкой области (далее – УСЗН Волочиской РГА) обратилось в суд с иском к ответчику о взыскании излишне перечисленных (выплаченных) сумм ежемесячной адресной помощи. «В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик, зарегистрированный по адресу: Луганская область, Станично-Луганский район, поселок Ольховое, ул. Белинского, 38, в соответствии со справками о постановке на учет ВПЛ от 21.01.2015 года и 19.10.2016 года, место жительства: Хмельницкая область, Волочиский район, с. Бубновка, согласно ее заявлений назначена ежемесячная адресная помощь, как ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее – ежемесячная адресная помощь). Всего за период с 21.01.2015 года по 10.01.2019 год ответчику назначена и выплачена ежемесячная адресная помощь в сумме 42 тыс. 393,35 грн. Однако, ответчик не сообщил УСЗН Волочиской РГА о приобретении 05.03.2015 года ее мужем жилого дома в с. Бубновка, что привело к чрезмерной выплате ответчику бюджетных средств за период с 01.04.2015 года по 10.01.2019 года в сумме 41 тыс. 430,93 грн», – говорится в сообщении.

Сведениям из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности от 05.03.2015 года и договором купли-продажи жилого дома от 05.03.2015 года доказывается, что в частной собственности мужа ответчицы, с 05.03.2015 года находится в собственности жилой дом, расположенный в селе Бубновка. «Таким образом, ответчик предоставил недостоверные сведения, то есть указала отсутствие у любого из членов семьи жилья расположенного за пределами временно оккупированной территории, что привело к излишне выплаченной помощи за период с 01.04.2015 года по 10.01.2019 год в размере 41 тыс. 430 грн. 93 коп. Размер полученной ответчиком помощи приходится расчетом суммы иска и имеющимися в деле решениями о назначении помощи перемещенным лицам на проживание», – уточняется в сообщении.

Как отмечается, согласно п. 10 Порядка № 505 уполномоченные органы вправе проверять обоснованность выдачи и достоверность документов, представленных для назначения пособия, а также осуществлять запросы и бесплатно получать сведения от предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, необходимые для назначения пособия и контроля за правильностью их предоставления. Суммы денежной помощи, излишне выплаченные вследствие представления документов с недостоверными сведениями, возвращаются по требованию уполномоченного органа. В случае отказа добровольного возврата излишне перечисленных сумм денежной помощи они взыскиваются в судебном порядке.

Так, 05.03.2019 года ответчице было отправлено сообщение о возврате переплаты ежемесячной адресной помощи, а 08.10.2019 года письмо о возврате излишне полученных средств социальной помощи в сумме 41 тыс. 430,93 грн.

Однако, ответчица данную сумму не возместила.

По правилам ч. 1 ст. 1212 ГК Украины лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (безосновательно приобретенное имущество), обязано вернуть потерпевшему это имущество.

Таким образом, судом принято решение иск удовлетворить.

Взыскано с ответчика в пользу УСЗН Волочиской РГА 41 тыс. 430,93 грн излишне выплаченной ежемесячной адресной помощи.

Кроме того, в пользу ответчика взыскан судебный сбор в размере 1 тыс. 921 грн.

Напомним, в случае, если государство требует от переселенца вернуть выплаченную ежемесячную адресную помощь, или ее часть, то переселенцы должны собирать полную информацию по ситуации, поскольку в зависимости от периода возврата сумм, применяются различные нормы законодательства.

Как сообщалось ранее, переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Елизавета Колесникова на собственном опыте убедилась, что законодательство, регулирующее выплаты ВПЛ, не всегда работает в интересах переселенцев. Государство через суд добилось, чтобы переселенка вернула часть ежемесячной адресной помощи.