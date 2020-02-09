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Ситуация в пунктах пропуска утром 9 февраля: В очереди 145 авто

09.02.20 10:07
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 9 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 27,9 тысячи человек и 3,3 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 6515 человек и 790 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 5880 человек и 1030 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 5800 человек и 1045 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 2145 человек и 405 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 7580 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» – 20/40;

  • «Марьинка» – 0/55;
  • «Новотроицкое» – 30/0;
  • «Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Нина: «8:19 Пеших из Украины в Горловку нет»;
  • Приходько: «9:42. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:15 на пункте пропуска 80 автомобилей, 14 автобусов и микроавтобусов, до 150 человек пешей очереди».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Никита: «7:06. На Еленовке 50 общей и 20 льготы»;
  • Светлана: «8:22. Новотроицкое: пешеходов человек150. Пока не пропускают. Нет автобуса»;
  • Алексей: «8:39. Еленовка, очередь после вагончика с регистрацией. Машин 15. Постоянно движемся»;
  • Катерина: «8:57. Новотроицкое в Донецк – пусто. Из Донецка – 5 машин»;
  • Светлана: «9:24. В Украину на нуле человек 250»;
  • Александр: «9:45. На Еленовке на ноле пусто, 12 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Марина: «7:59. В Верхнешироковском в сторону Мариуполя почти до камышей. Дорога из Донецка вся во льду, с буграми ледяными, больше восьмидесяти ехать очень опасно. Будьте осторожны. От Бойковского до Верхнешироковского дорога даже лучше чем летом, ямы залиты водой, заморожены и закруглены, ехать гораздо приятнее».

О ситуации на КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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