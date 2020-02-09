На Луганщине поступления от военного сбора выросли на 25,5%

Луганская область в январе 2020 года перечислила в бюджет 17 млн ​​грн военного сбора. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Луганской области.

Как уточняется, это на 3,5 млн грн, или на 25,5% больше поступлений за январь 2019 года.

«На Луганщине налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора. Ведь этот сбор направляется на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Луганская область перечислила в бюджет почти 220 млн грн военного сбора.

Напомним, по словам главы Офиса президента Андрея Богдана, военный сбор будет отменен, когда начнут расти экономические показатели. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор могут объединить.