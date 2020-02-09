Переселенцам пришлось обратиться к правозащитникам, чтобы отстоять право на занятие предпринимательской деятельностью

В Бердянске (Запорожская обл.) переселенцы из Донбасса отстояли право на занятие предпринимательской деятельностью при помощи адвоката. Об этом сообщает Бердянский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (БВПП), передает «Гурт».

«Военные события на востоке страны заставили супругов Маненко (фамилия изменена) переехать в город Бердянск. Столкнувшись с трудностями и реалиями жизни внутренне перемещенных лиц, семья Маненко не растерялась и наоборот развернула активную общественную работу, открыла собственный бизнес и начала максимально поддерживать социальные проекты, направленные на улучшение положения ВПЛ и других уязвимых и незащищенных жителей города. За короткий промежуток времени супруги Маненко стали известными в городе меценатами и филантропами, а их кофейня была признана социально ответственным бизнесом. Неприятности в семье Маненко начались в июле 2018 года, когда их заведение с проверкой посетил инспектор труда Главного управления Гоструда в Запорожской области», – говорится в сообщении.

Так, по результатам инспекционного посещения были выявлены нарушения законодательства о труде, а именно допуск к работе сотрудников, с которыми не были оформлены трудовые отношения. Результатом указанной проверки стало составление административного протокола за совершенное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 41 Кодекса Украины об административном правонарушении.

«Отдельно следует отметить, что проверка состоялась с нарушением норм действующего законодательства, а в акте инспекционного посещения (невыездного инспектирования) содержалась ложная и искаженная информация. Указанные факты стали основанием для закрытия производства по делу, о привлечении супругов Маненко к административной ответственности в связи с отсутствием состава административного правонарушения (дело №310/7586/18)», – уточняется в сообщении.

Впоследствии, семья узнала, что должностными лицами ГУ Гоструда в Запорожской области было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 111 тыс. 690 грн. Указанная информация стала известна уже после открытия исполнительного производства по делу.

Пытаясь отстоять нарушенное право, семья Маненко обратилась за помощью в Бердянский местный центр по предоставлению БВПП. Правозащитники выяснили все обстоятельства дела, приняли обращение о предоставлении БВПП и был назначен адвокат Демьян Амельченко для обжалования постановления ГУ Гоструда в Запорожской области.

«Квалифицированный подход адвоката к составлению административного иска в отношении данного вопроса дал успешный и положительный результат. Адвокатом было доказано, что ответчиком была фактически применена двойная юридическая ответственность, что является вопиющим нарушением. Решением Запорожского окружного административного суда от 20 августа 2019 года (дело №: 280/2340/19) административный иск, по обжалованию постановления о наложении штрафа на семью Маненко, удовлетворен в полном объеме», – резюмируется сообщение.