Как устраняют последствия непогоды в Донецкой области (Фото)

Спасатели Донетчины несут службу в усиленном режиме дежурства для оказания оперативной помощи гражданам, которые стали заложниками непогоды. В частности, за минувшие сутки бойцы ГСЧС 14 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды. Спасатели осуществили отбуксировку 7 транспортных средств из них 3 грузовиков. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, 8 февраля в Никольском районе оказали помощь водителю грузового автомобиля, который, в связи со сложными погодными условиями, не справился с управлением и попал в снежный сугроб и не мог самостоятельно вернуться на проезжий участок автодороги. Прибыв к месту вызова, спасатели с помощью буксировочного троса вытащили застрявший автомобиль на дорогу с твердым покрытием.

В тот же день, в Службу спасения дважды в 8:40 и в 12:15 поступали сообщения о необходимой помощи спасателей по уборке аварийных деревьев в Волновахе, что препятствовали движению пешеходов и автомобилей. Спасатели с помощью бензопилы распилили всего 22 дерева и убрали их с пути. Аналогичная ситуация произошла в Покровске, в 11:10 о необходимой помощи по уборке аварийных веток деревьев, которые, вследствие погодных условий, надломились, создав аварийную ситуацию. Спасатели на автолестнице поднялись к аварийным ветвям и с помощью бензопилы спилили их, предоставив безопасный доступ к подъеду жителям дома.

Также спасателями Донецкой области, было обеспечено функционирование пункта обогрева в здании кинотеатра в г. Украинск, в котором без электроснабжения остается около 1000 человек. От Главного управления для функционирования привлечено 2 тепловые пушки и 1 электростанция (мощностью 5 кВт).

Всего за минувшие сутки для оказания помощи от Главного управления привлекалось 58 человек личного состава и 16 единицы техники.