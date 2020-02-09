В «ДНР»: На канатном заводе в Харцызске произошел пожар

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) произошел пожар на сталепроволочном канатном заводе «Силур».

Как сообщает «МЧС ДНР», ему был присвоен социально значимый статус и пожара по повышенным номерам вызова.

Отмечается, что пожар произошел в сталепроволочном цехе № 1. Уничтожены деревянные переходные мосты агрегата по обработке проволоки на площади 50 кв м. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара – короткое замыкание электрического двигателя агрегата.

Напомним, при «ДНР» после «национализации» в марте 2015 года завод проработал лишь до 2016 года. Затем его помпезно запустили в апреле 2017 года. Но уже в июне в соцсети появилась «табулька», свидетельствующая, что зарплата на заводе составляет 1 900 руб. (850 грн по курсу на тот момент). Позже директор «Силура» подтвердил данный уровень зарплат, отметив, что сотрудники работают в сокращенном режиме, а мужчина, опубликовавший «табульку», уже уволен.

Запущенный «Силур» проработал несколько месяцев и в ноябре 2017 года был снова остановлен из-за отсутствия сырья. Опять начал выпуск продукции в середине января 2018-го. К декабрю завод снова остановили, предприятие простаивает до сегодняшнего дня.

После «национализации» завод переформатировали в «государственное предприятие». Но в июле 2019 года произошел рейдерский захват «Силура». «Республиканские» телеканалы сообщили, что новый собственник – ООО «РостЭкспоСнаб». Известно, что данная компания зарегистрирована 20 июля 2018 года в Ростове-на-Дону.

Справка: До 2014 года «Силур» был крупнейшим в Европе производителем стальных канатов и проволоки для различных отраслей промышленности. Продукция экспортировалась в десятки стран, использовалась при строительстве вантовых мостов в Киеве и Риге, Останкинской телебашни, монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде и на других крупных объектах. Площадь «Силура» составляла 156 га, работало 6 основных и 8 вспомогательных цехов, штат насчитывал около 5 тыс. сотрудников.