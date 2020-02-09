RU
Все новости

В «ДНР»: На канатном заводе в Харцызске произошел пожар

09.02.20 11:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) произошел пожар на сталепроволочном канатном заводе «Силур».

Как сообщает «МЧС ДНР», ему был присвоен социально значимый статус и пожара по повышенным номерам вызова.

Отмечается, что пожар произошел в сталепроволочном цехе № 1. Уничтожены деревянные переходные мосты агрегата по обработке проволоки на площади 50 кв м. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара – короткое замыкание электрического двигателя агрегата.

Напомним, при «ДНР» после «национализации» в марте 2015 года завод проработал лишь до 2016 года. Затем его помпезно запустили в апреле 2017 года. Но уже в июне в соцсети появилась «табулька», свидетельствующая, что зарплата на заводе составляет 1 900 руб. (850 грн по курсу на тот момент). Позже директор «Силура» подтвердил данный уровень зарплат, отметив, что сотрудники работают в сокращенном режиме, а мужчина, опубликовавший «табульку», уже уволен.

Запущенный «Силур» проработал несколько месяцев и в ноябре 2017 года был снова остановлен из-за отсутствия сырья. Опять начал выпуск продукции в середине января 2018-го. К декабрю завод снова остановили, предприятие простаивает до сегодняшнего дня.

После «национализации» завод переформатировали в «государственное предприятие». Но в июле 2019 года произошел рейдерский захват «Силура». «Республиканские» телеканалы сообщили, что новый собственник – ООО «РостЭкспоСнаб». Известно, что данная компания зарегистрирована 20 июля 2018 года в Ростове-на-Дону.

Справка: До 2014 года «Силур» был крупнейшим в Европе производителем стальных канатов и проволоки для различных отраслей промышленности. Продукция экспортировалась в десятки стран, использовалась при строительстве вантовых мостов в Киеве и Риге, Останкинской телебашни, монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде и на других крупных объектах. Площадь «Силура» составляла 156 га, работало 6 основных и 8 вспомогательных цехов, штат насчитывал около 5 тыс. сотрудников.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк