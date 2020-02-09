Призыв на срочную службу с 18 лет будет исключительно добровольным, – Загорднюк

Призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По словам министра, соответствующие разъяснения разослали областным государственным администрациям.

«Сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос», – сказал министр.

По его словам, в этом году с 20-ти лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19-ти исключительно по согласию призывников.

Министр также напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил.

При этом он уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВС Украины уже с 18 лет.

Загороднюк сообщил также, что соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Как сообщалось ранее, в Украине вернули призыв в армию с 18 лет. Об этом говорится в указе № 13/2020 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».