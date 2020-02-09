Пенсионерка из Краматорска должна вернуть 15 тыс. грн. государству за субсидию

Жительница Краматорска должна вернуть 15 тыс. грн. государству за субсидию, сообщает «Восточный проект».

«В январе 2020 меня вызвали в отдел субсидий и сообщили о том, что по новому закону, который был принят в 2018 году, я неправильно подавала документы о своих доходах. Моя задолженность составляет порядка 15000 гривен. Я живу одна, получаю пенсию 1700 гривен. Я ни в чем не виновата перед государством – ведь говорила чистую правду и подавала те документы, которые с меня требовали. Это же бесчеловечно. Я не только выплатить не смогу задолженность, но и текущие платежи оплатить не в силах. Такое впечатление, что этим законом решили довести пенсионеров до отчаяния», – говорит она.

Женщина является собственницей квартиры, в которой зарегистрирована ее совершеннолетняя дочь, которая в свою очередь создала свою семью и проживает с мужем отдельно. Обращаясь за субсидией, хозяйка жилья предоставила в УТСЗН всю необходимую информацию, в том числе сведения о доходах своих и дочери, субсидия была назначена. Спустя время, УТСЗН приняло решение об отмене жилищной субсидии и о возврате выплаченных денежных средств в государственный бюджет.

Основанием для принятия такого решения стал тот факт, что УТСЗН учитывает членом семьи мужа дочери собственницы жилья и, как следствие, считает, что не поданная о его доходах информация и есть сокрытие дохода. И это при том, что дочь и ее супруг живут в съёмном жилье, а его доход как члена семьи учитывается при получении субсидии в жилье его родителей.

«В данной ситуации субсидия была оформлена на тех, кто прописан, то есть на семью , – мама, дочь и внучка. А поскольку муж дочери тоже является членом семьи, то его доходы должны были указываться. А за то, что пенсионерка скрыла информацию о зяте, она обязана вернуть государству выплаченные деньги. Нужно было написать заявление о том, что дочь и внучка не проживают. Оформлять субсидию на себя одну, подавать справку только о своих доходах. С 2018 года распространяется информация о новом законе в СМИ, и в обязанности управления не входит рассказывать законы. Проверки выборочно проводит специальная городская комиссия. Пенсионерка может подать еще раз документы на субсидию, но именно комиссия в индивидуальном порядке будет рассматривать этот вопрос», – прокомментировала ситуацию начальник отдела социальной помощи и консультаций УТСЗН Краматорска Татьяна Игнатенко.