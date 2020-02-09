Сроком на 1 год: Какое жилье получили переселенцы на Харьковщине (Фото)

В Изюме (Харьковская обл.) нежилое двухэтажное здание было реконструировано под общежитие коридорного типа для переселенцев из Донбасса. Об этом сообщил директор Коммунального предприятия «Благоустройство города Изюма» Юрий Бриль.

По его словам, общая стоимость работ составила около 11 миллионов. «Из городского бюджета были выделены средства на покупку оборудования около 200 тысяч, а также выделены 160 тысяч на покупку мебели для второго этажа. В общежитии 24 комнаты, из них 12 внизу и 12 вверху. На данное время ордера получили на 17 комнат. Заселение проводилось в 14 комнат. Остальные люди пребудут в течение недели и мы их заселим», – сказал Бриль.

Здесь также есть 4 кухни и 6 комплексных санузлов.

Бриль уточнил, что люди будут оплачивать плату за проживание в общежитии. В эту услугу будет входить все коммунальные услуги, действующие на территории города – теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение согласно счетчикам. Также, согласно утвержденным тарифам, это вывоз мусора – 19 грн с человека.

Директор КП также добавил, что данное жилье выдается переселенцам сроком на 1 год и по соглашению жильцов договор может быть продлен или закончен.

Кроме того, это здание должно находиться в коммунальной собственности не менее 15 лет. Только после этого срока люди смогут заняться приватизацией.

Напомним, в Изюме по адресу пр-т Независимости, 65, открыто социальное общежитие коридорного типа для временного проживания ВПЛ. 4 февраля переселенцы из Донецкой и Луганской областей официально получили ключи от нового жилья.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ObriIzyum» и Изюмского городского совета