За месяц полицейские Донетчины привлекли к ответственности более 300 владельцев оружия

В Донецкой области за январь у собственников изъято 293 единицы оружия. Аннулировано 33 разрешения на право ношения и хранения оружия. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Отмечается, что за месяц работниками разрешительной системы полиции Донетчины были обнаружены 303 нарушения, которые совершили владельцы оружия. Большинство из них владели охотничьим оружием.

Составлено 209 административных протокола за нарушение владельцами сроков перерегистрации огнестрельного оружия.

К ответственности были привлечены 14 собственников. Причина – оборот и использование оружия без разрешения. Еще 20 человек привлечены за нарушение правил и условий его хранения.

53 владельца газовых пистолетов привлечены к ответственности за нарушение правил их хранения.

Сотрудники полиции обращаются к владельцам оружия с просьбой соблюдать правила и условия его приобретения и хранения.

«Не забывайте заблаговременно обращаться в органы полиции по поводу перерегистрации оружия и продления срока действия разрешения на право ее ношения и хранения. Напомним, срок действия такого разрешения – три года», – говорится в сообщении.