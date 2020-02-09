В штабе ООС рассказали, для чего НВФ ведут провокационные обстрелы

Вблизи поселка Новотошковское (Луганская обл.) противник ведет обстрел из стрелкового оружия, чтобы раскрыть огневые позиции украинских защитников. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Вблизи поселка Новотошковское, что в Луганской области, украинские бойцы продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в основном противник ведет обстрел из стрелкового оружия, чтобы раскрыть огневые позиции ВСУ.

Бойцы на передовой отмечают, что несколько дней назад украинских военных обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм. Сейчас ситуация стабильная, но иногда бывают обстрелы.

«Даем адекватный ответ из разрешенного вооружения. Выходил тут недавно один из них – наблюдал за нами минут 15 – и снова стрелкотня. Все никак не успокоятся. И ночью стреляют», – сообщили военные.