Пересечение линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей: Что нужно знать

Команда благотворительного фонда «Восток SOS» совместно с Министерством культуры молодежи и спорта Украины подготовила инструкцию – что нужно знать о пересечении линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей. В ней есть ответы на вопросы, которые ежедневно задают граждане Украины, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях, сообщает пресс-служба Фонда.

Так, пересекать линию разграничения можно только через установленные контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). На данный момент их пять.

Для Луганской области:

КПВВ «Станица Луганская».

Для Донецкой области:

КПВВ «Майорское»;

КПВВ «Марьинка»,

КПВВ «Новотроицкое»,

КПВВ «Гнутово».

Что нужно для пересечения линии разграничения?

Для граждан Украины – необходимо оформить разрешение и предъявить один из следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

временное удостоверение гражданина Украины.

Иностранцам или лицам без гражданства – необходимо оформить разрешение и предъявить один из документов, предусмотренных ст. 15 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев или лиц без гражданства»:

национальный паспорт или документ, его заменяющий;

удостоверение лица без гражданства;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

свидетельство на постоянное или временное проживание.

Где можно оформить электронный пропуск (разрешение)?

на официальном веб-портале по адресу urp.ssu.gov.ua (правозащитники рекомендуют пользоваться этим способом);

подав заявление (письмо с заявлением) в координационный центр или координационную группу.

Важно: оформление пропуска осуществляется бесплатно в течение 15 календарных дней. Заполнение анкеты на сайте не требует сканирования или предоставления копий любых документов.

Важно: если при заполнении анкеты вы допустили ошибку, вам необходимо отправить короткое письмо на электронный адрес atc@ssu.gov.ua, в котором необходимо указать номер вашей заявки, суть проблемы, а также представить скан-копию вашего паспорта. Обратите внимание, что ответа вы не получите, поэтому должны самостоятельно проверить, внесены ли изменения в вашу заявку.

Как убедиться, что вас включили в базу электронных пропусков (разрешений)?

Лучшим способом удостовериться, что сведения о вас есть в базе, является подача (повторной) электронной заявки на веб-портале. Если вам отказано в принятии вашей заявки – значит ваши серия и номер паспорта уже есть в базе. Если же ваша заявка принята к обработке, примерно через 15 календарных дней вы сможете увидеть статус «Оформлено». Данная процедура позволит вам или удостовериться, что вы уже есть в базе, или же, дополнительно подстраховаться.

Какие документы подтверждают личность детей?

Для детей до 14 лет – въезд осуществляется при предъявлении свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Для детей от 14 лет – при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Каков порядок въезда на временно неподконтрольную украинской власти территорию детей, не достигших 16-летнего возраста?

Пересечение линии разграничения детьми, не достигшими 16-летнего возраста, происходит по правилам пересечения государственной границы Украины, утвержденными Постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57:

въезд детей на временно неподконтрольную территорию Украины осуществляется с согласия обоих родителей (усыновителей) и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими; въезд на временно неподконтрольную территорию детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей или других лиц, осуществляется:

по нотариально заверенному согласию второго из родителей, который отсутствует в пункте пропуска;

без нотариально заверенного согласия второго родителя:

если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства (если об этом есть отметка в свидетельстве о рождении ребенка);

или в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий: свидетельства о смерти второго из родителей; решение суда о лишении родительских прав второго из родителей; решение суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим; решение суда о признании второго из родителей недееспособным; решение суда о предоставлении разрешения на выезд гражданину, не достигшему16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей; справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием основания внесения сведений об отце в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка в сопровождении одинокой матери).

Каков порядок выезда с временно неподконтрольной территории детей, не достигших 14-летнего возраста и детей в возрасте от 14 до 16 лет?