Пересечение линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей: Что нужно знать

Команда благотворительного фонда «Восток SOS» совместно с Министерством культуры молодежи и спорта Украины подготовила инструкцию – что нужно знать о пересечении линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей. В ней есть ответы на вопросы, которые ежедневно задают граждане Украины, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях, сообщает пресс-служба Фонда.
Так, пересекать линию разграничения можно только через установленные контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). На данный момент их пять.
Для Луганской области:
- КПВВ «Станица Луганская».
Для Донецкой области:
- КПВВ «Майорское»;
- КПВВ «Марьинка»,
- КПВВ «Новотроицкое»,
- КПВВ «Гнутово».
Что нужно для пересечения линии разграничения?
Для граждан Украины – необходимо оформить разрешение и предъявить один из следующих документов:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- временное удостоверение гражданина Украины.
Иностранцам или лицам без гражданства – необходимо оформить разрешение и предъявить один из документов, предусмотренных ст. 15 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев или лиц без гражданства»:
- национальный паспорт или документ, его заменяющий;
- удостоверение лица без гражданства;
- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
- свидетельство на постоянное или временное проживание.
Где можно оформить электронный пропуск (разрешение)?
- на официальном веб-портале по адресу urp.ssu.gov.ua (правозащитники рекомендуют пользоваться этим способом);
- подав заявление (письмо с заявлением) в координационный центр или координационную группу.
Важно: оформление пропуска осуществляется бесплатно в течение 15 календарных дней. Заполнение анкеты на сайте не требует сканирования или предоставления копий любых документов.
Важно: если при заполнении анкеты вы допустили ошибку, вам необходимо отправить короткое письмо на электронный адрес atc@ssu.gov.ua, в котором необходимо указать номер вашей заявки, суть проблемы, а также представить скан-копию вашего паспорта. Обратите внимание, что ответа вы не получите, поэтому должны самостоятельно проверить, внесены ли изменения в вашу заявку.
Как убедиться, что вас включили в базу электронных пропусков (разрешений)?
Лучшим способом удостовериться, что сведения о вас есть в базе, является подача (повторной) электронной заявки на веб-портале. Если вам отказано в принятии вашей заявки – значит ваши серия и номер паспорта уже есть в базе. Если же ваша заявка принята к обработке, примерно через 15 календарных дней вы сможете увидеть статус «Оформлено». Данная процедура позволит вам или удостовериться, что вы уже есть в базе, или же, дополнительно подстраховаться.
Какие документы подтверждают личность детей?
- Для детей до 14 лет – въезд осуществляется при предъявлении свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
- Для детей от 14 лет – при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Каков порядок въезда на временно неподконтрольную украинской власти территорию детей, не достигших 16-летнего возраста?
Пересечение линии разграничения детьми, не достигшими 16-летнего возраста, происходит по правилам пересечения государственной границы Украины, утвержденными Постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57:
- въезд детей на временно неподконтрольную территорию Украины осуществляется с согласия обоих родителей (усыновителей) и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими;
- въезд на временно неподконтрольную территорию детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей или других лиц, осуществляется:
- по нотариально заверенному согласию второго из родителей, который отсутствует в пункте пропуска;
- без нотариально заверенного согласия второго родителя:
- если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства (если об этом есть отметка в свидетельстве о рождении ребенка);
- или в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий: свидетельства о смерти второго из родителей; решение суда о лишении родительских прав второго из родителей; решение суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим; решение суда о признании второго из родителей недееспособным; решение суда о предоставлении разрешения на выезд гражданину, не достигшему16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей; справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием основания внесения сведений об отце в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка в сопровождении одинокой матери).
Каков порядок выезда с временно неподконтрольной территории детей, не достигших 14-летнего возраста и детей в возрасте от 14 до 16 лет?
- Для детей до 14 лет – выезд осуществляется при предъявлении свидетельства о рождении ребенка или его паспорта гражданина Украины для выезда за границу в сопровождении одного из родителей (или лица, уполномоченного одним из родителей нотариально заверенной доверенности). У сопровождающего должно быть разрешение физическому лицу (пропуск).
- Для детей от 14 до 16 лет – выезд осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда.