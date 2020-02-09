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Снег в Донецке: Горожане устроили на «Донбасс Арене» катание с горок (Фото)

09.02.20 13:45
Фото из открытых истоников
Фото из открытых истоников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке местные жители катаются на горках. Самая популярная – у стадиона «Донбасс Арена», сообщают городские интернет-ресурсы.

Тут есть как пологие горки – для новичков, так и крутые с неожиданными трамплинами – для любителей адреналина. А вот в фантазии и разнообразии средств для спуска с горы дончанам не откажешь.

Самые традиционные – санки, по количеству проигрывали в этом году «ледянкам» – пластиковым приспособлениям всевозможных цветов и форм. Завоевывают популярность у дончан и надувные тюбинги – они же ватрушки. Также катаются на автомобильных ковриках, пакетах и сноубордах.

Фото из открытых источников

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