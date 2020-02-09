В Краматорске прошел образовательный форум «DUAL_O: Восток возможностей»

Мероприятие при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» собрал в Краматорске представителей учреждений профессионально-технического и высшего образования, сообщает пресс-служба проекта.

Во время тренинга в Краматорском центре профессионально-технического образования говорили о том, как внедрить дуальную форму обучения в учреждениях Донецкой области. Она предусматривает сочетание теоретического и практического обучения непосредственно на производстве.

«Наше заведение три года работает по дуальной системе, для этого переделали наши учебные планы, наладили сотрудничество с базовым предприятием. Наши соискатели образования 40% времени имеют теории, а 60% – практики на предприятии. За практику учащиеся получают деньги, после 3-го курса их охотно берут на рабочие профессии, сейчас на это большой спрос», – рассказала методист Краматорского центра профессионально-технического образования Наталья Королева.

«Дуальная образование имеет три важных направления. Во-первых, это возможность для молодого человека стать профессионалом на производстве, ведь учеба и работа совмещаются. Во-вторых, это соответствие требованиям рынка труда, в чем нуждаются работодатели. И в-третьих: должна быть поддержка наставника на производстве от учебного заведения, ведь это общая задача для всех: помочь студенту стать квалифицированным специалистом», – считает заведующая лабораторией технологии профессионального обучения Института профессионально-технического образования Национальной академии педагогических наук Украины Наталья Кулалаева.

В Донбасской государственной машиностроительной академии рассматривали примеры организации и деятельности кейс-клубов для студентов, преподавателей и представителей общественных организаций.