В Донецкой области спасли замерзающих сербов

Спасатели Донецкой области оказали помощь двум гражданам Сербии, грузовой автомобиль которых вышел из строя на трассе Мариуполь – Запорожье, недалеко от с. Ксеновка Никольского района. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что за помощью к спасателям они обратились 8 февраля в 15:00. Спасатели 100 государственной пожарно-спасательной части Главного управления, прибывшие на место происшествия, установили, что два гражданина Сербии (водители) длительное время находятся в неисправном грузовом автомобиле «Volvo» и в связи со сложными погодными условиями нуждаются в помощи. Бойцы ГСЧС доставили водителей в пункт обогрева в Никольской центральной районной больнице.

9 февраля неисправность грузового автомобиля была устранена и в 12:00 водители продолжили движение по маршруту.