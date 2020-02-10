Переселенцам: 30 полезных онлайн-сервисов в Украине

В Украине есть электронные ресурсы, которые помогут за несколько минут получить необходимую информацию или государственные услуги онлайн. Об этом сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

Так, к полезным онлайн-сервисам относятся:

Электронный кабинет плательщика (проверка уплаты налогов и сборов ФЛП, представление отчетов, заявлений и т. п.; реестры): https://cabinet.tax.gov.ua/ Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (получение справки ОК-5 и ОК-7, подачи заявлений в ПФУ, запись на прием онлайн): https://portal.pfu.gov.ua/ Электронный кабинет водителя (проверка и оплата административных правонарушений, получение информации об авто и водительском удостоверении, проверка авто по VIN-коду, запись в электронную очередь): https://e-driver.hsc.gov.ua/ Сведения о полисах обязательного страхования владельцев транспортных средств: https://cbd.mtsbu.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx?autoauth=true Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (запись в электронную очередь, подачи заявлений): https://dracs.minjust.gov.ua/ Запись в электронную очередь Государственной миграционной службы Украины онлайн (запись в очередь на получение паспорта, загранпаспорта и т. д.): https://dmsu.gov.ua/services/online.html Электронная медицинская система (запись к врачу онлайн, доступ к электронной медицинской карте и т. д.): https://helsi.me/ Единая социальная среда занятости (быстрый поиск вакансий и резюме по всей Украине, онлайн-запись на прием в Центр занятости и т. п.): https://www.dcz.gov.ua/ Единый реестр нотариусов (информация о существующих государственных нотариальных конторах и частных нотариусов в Украине: местонахождение, телефоны, график работы): https://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx Единый реестр адвокатов Украины (поиск и получение первичной информации об адвокатах): https://erau.unba.org.ua/ Единый реестр частных исполнителей Украины (проверка информации об исполнителе): https://erpv.minjust.gov.ua/#/search-private-performer Реестр разрешений для перемещения лиц через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей (оформление «пропуска»): https://urp.ssu.gov.ua/ Кабинет электронных сервисов (например, получение информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество): https://kap.minjust.gov.ua/services?keywords= Электронные сервисы Государственного земельного кадастра (выдача выписок, разрешений и т. д.): https://e.land.gov.ua/services Государственный реестр обременений движимого имущества (получение выписки): https://orm.minjust.gov.ua/#/ Онлайн дом юстиции от Министерства юстиции Украины (подача заявлений на регистрацию/прекращение ФЛП, юридических лиц, общественных организаций онлайн): https://online.minjust.gov.ua/dokumenty/choise Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (информация о регистрации лицом ФЛП, справка по организациям, учреждениям по коду ЕГРПОУ): https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Единая государственная электронная база по вопросам образования (информация о заведениях образования, проверка подлинности документов об образовании, студенческих (ученических) билетов и т. д.): https://info.edbo.gov.ua/ Единый государственный реестр судебных решений (доступ к электронным копиям судебных решений): http://www.reyestr.court.gov.ua/ Информация о стадий рассмотрения судебных дел (информация о суде, который рассматривает дело, стороны спора и предмет иска, стадии рассмотрения дела в суде и т. п.): https://court.gov.ua/fair/ Автоматизированная система исполнительного производства (информация по исполнительным производствам): https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors Единый реестр должников (проверка информации об имеющейся задолженности по алиментам, заработной плате и т.д.): https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors Поисковые учеты МВД Украины (установление местонахождения без вести пропавших людей; мобильных телефонов, лиц, потерявших память; транспортных средств в розыске; розыск скрывающихся от органов власти; оружие в розыске, поиск похищенных культурных ценностей, проверка легитимности справки о судимости, поиск паспорта гражданина Украины среди похищенных и утраченных): https://wanted.mvs.gov.ua/ Электронный реестр апостилей: https://apostille.minjust.gov.ua/ Услуги Укрпочты (тарифы, почтовые индексы, отделения и т. п.): https://www.ukrposhta.ua/ Железнодорожные билеты онлайн (приобретение, возврат билетов на поезд без комиссий от Укрзализныци): https://booking.uz.gov.ua/ 27 Тесты для проверки знаний ПДД онлайн: http://pdr.hsc.gov.ua/test-pdd/uk/ 28 Бесплатные онлайн-курсы на украинском языке: https://prometheus.org.ua/ 29 Туристический портал об Украине: https://ua.igotoworld.com/ 30 Портал дошкольного образования города Киева (запись ребенка в детский сад, актуальная очередь): https://osvita.kyivcity.gov.ua/

Напомним, для переселенцев разработан чат-бот, который дает ответы на актуальные вопросы юридического характера.