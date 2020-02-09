Стало известно, какие больницы в Донецкой и Луганской областях станут опорными (Перечень)

Кабинет министров Украины обнародовал перечень опорных больниц во всех регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Документ размещен в разделе нормативно-правовых актов на Правительственном портале.

Так, согласно распоряжению КМУ от 15 января 2020 года №23 «Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года», опорными больницами на Донбассе станут 16 учреждений. В частности:

в Луганской области:

Коммунальное некоммерческое предприятие «Беловодская многопрофильная больница» Беловодского поселкового совета; Коммунальное некоммерческое предприятие Лисичанского городского совета «Лисичанская многопрофильная больница»; Коммунальное некоммерческое предприятие «Сватовская многопрофильная больница» Сватовского районного совета; Коммунальное некоммерческое предприятие «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» Старобельского районного совета; Коммунальное некоммерческое предприятие «Рубежанская центральная городская больница» Рубежанского городского совета.

в Донецкой области:

Коммунальное некоммерческое предприятие «Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета»; Коммунальное некоммерческое предприятие «Многопрофильная больница интенсивного лечения г. Бахмут»; Коммунальное некоммерческое предприятие «Волновахская центральная районная больница»; Коммунальное некоммерческое предприятие «Добропольская больница интенсивного лечения»; Коммунальное некоммерческое предприятие Мариупольского городского совета «Мариупольская городская больница №1»; Коммунальное некоммерческое предприятие Мариупольского городского совета «Мариупольская городская больница №4 им. И. К. Мацука»; Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская больница №3» Краматорского городского совета; Коммунальное некоммерческое предприятие «Областная больница интенсивного лечения г. Мариуполь»; Коммунальное некоммерческое предприятие «Покровская клиническая больница интенсивного лечения» Покровского городского совета; Коммунальное некоммерческое предприятие «Селидовская центральная городская больница» Селидовского городского совета; Коммунальное некоммерческое предприятие Славянского городского совета «Городская клиническая больница г. Славянск».

Напомним, КМУ утвердил перечень опорных больниц во всех регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Опорные больницы – это учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или которые могут быть повышены до многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня. В них должны быть обеспечены своевременность доступа к медпомощи, безопасность медпомощи на основе доказательной медицины и экономическая эффективность.

Как сообщалось ранее, выбирая опорные больницы в Донецкой и Луганской областях, учли необходимость быстрого доступа в больницы от контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).