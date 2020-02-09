RU
Все новости

Стало известно, какие больницы в Донецкой и Луганской областях станут опорными (Перечень)

09.02.20 22:45
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины обнародовал перечень опорных больниц во всех регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Документ размещен в разделе нормативно-правовых актов на Правительственном портале.

Так, согласно распоряжению КМУ от 15 января 2020 года №23 «Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года», опорными больницами на Донбассе станут 16 учреждений. В частности:

в Луганской области:

  1. Коммунальное некоммерческое предприятие «Беловодская многопрофильная больница» Беловодского поселкового совета;
  2. Коммунальное некоммерческое предприятие Лисичанского городского совета «Лисичанская многопрофильная больница»;
  3. Коммунальное некоммерческое предприятие «Сватовская многопрофильная больница» Сватовского районного совета;
  4. Коммунальное некоммерческое предприятие «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» Старобельского районного совета;
  5. Коммунальное некоммерческое предприятие «Рубежанская центральная городская больница» Рубежанского городского совета.

в Донецкой области:

  1. Коммунальное некоммерческое предприятие «Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета»;
  2. Коммунальное некоммерческое предприятие «Многопрофильная больница интенсивного лечения г. Бахмут»;
  3. Коммунальное некоммерческое предприятие «Волновахская центральная районная больница»;
  4. Коммунальное некоммерческое предприятие «Добропольская больница интенсивного лечения»;
  5. Коммунальное некоммерческое предприятие Мариупольского городского совета «Мариупольская городская больница №1»;
  6. Коммунальное некоммерческое предприятие Мариупольского городского совета «Мариупольская городская больница №4 им. И. К. Мацука»;
  7. Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская больница №3» Краматорского городского совета;
  8. Коммунальное некоммерческое предприятие «Областная больница интенсивного лечения г. Мариуполь»;
  9. Коммунальное некоммерческое предприятие «Покровская клиническая больница интенсивного лечения» Покровского городского совета;
  10. Коммунальное некоммерческое предприятие «Селидовская центральная городская больница» Селидовского городского совета;
  11. Коммунальное некоммерческое предприятие Славянского городского совета «Городская клиническая больница г. Славянск».

Напомним, КМУ утвердил перечень опорных больниц во всех регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Опорные больницы – это учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или которые могут быть повышены до многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня. В них должны быть обеспечены своевременность доступа к медпомощи, безопасность медпомощи на основе доказательной медицины и экономическая эффективность.

Как сообщалось ранее, выбирая опорные больницы в Донецкой и Луганской областях, учли необходимость быстрого доступа в больницы от контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк