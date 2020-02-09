Снегопады: Остается нерасчищеной дорога со стороны КПП НВФ

За пределами КПВВ «Марьинка», «Майорское», «Новотроицкое», «Гнутово» остаются нерасчищенными от снега участки дорог, приближенные к линии разграничения сторон. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об осложнениях пересечения линии разграничения сторон на участках ответственности оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой области в связи со снегопадами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 февраля это привело к прибытию 17 транспортных средств и 20 граждан с неподконтрольных правительству Украины территорий на КПВВ «Марьинка» уже после его закрытия. Для пропуска транспортных средств и граждан решением командующего Объединенными силами работу КПВВ было продолжено.

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществляет меры координации по налаживанию беспрепятственной работы КПВВ. Обращаем внимание населения на необходимость учета погодных условий при планировании поездок через линию разграничения сторон», – резюмируется в сообщении.