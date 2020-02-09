«Сказочный лес», лебеди, водохранилище: Как выглядит парк «Клебан-Бык» в снегу (Фото)

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) из-за ухудшения погодных условий сотрудники следят за популяцией лебедей-шипунов. Об этом сообщила биолог парка Галина Семенихина‎ на странице парка в Facebook.

«Ввиду ухудшения погодных условий мы внимательно следим за Клебан-Быкской популяцией лебедей-шипунов. Количество пока остается неизменным – 109 особей», – написала она.

Биолог добавила, что зима, особенно снежная, тяжелый период для животных и птиц. «Хорошо, когда есть ягоды боярышника в свободном доступе. Но мы понимаем, что этих ягод недостаточно. Поэтому мы контролируем наполненность наших кормушек вдоль экотропы "Сказочный лес". Периодически мы обходим кормушки и наполняем их, если нужно. Запасы сена и зерна были расчетливо сделаны еще летом», – рассказала Семенихина.

Фото: Facebook / Клебан-Бик Регіональний Ландшафтний Парк

Также она опубликовала фото «Клебан-Быка» в феврале, подписав «Когда зима вспомнила об Украине...Зимние пейзажи. Зима умеет так украсить природу, что хочется снять каждый кустик, каждое дерево. У нас в региональном ландшафтном парке "Клебан-Бык" есть и зимняя степь, и зимний лес. И все это похоже на кадры из сказки»:

Фото: Facebook / Клебан-Бик Регіональний Ландшафтний Парк

Напомним, этой зимой на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» можно наблюдать за лебедями. В этом году водохранилище не покрылось слоем льда, поэтому лебеди не мигрировали.

Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма. Осень здесь открыли новую экологическую тропу «Сказочный лес». А также можно побывать в «Парке Юрского периода».