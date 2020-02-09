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Помпео и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию на Донбассе

09.02.20 23:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозел Боррель обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Майк Помпео ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике Европейской внешнеполитической службы.

Так, в рамках своего первого визита в Вашингтон Боррель обсудил с Помпео конфликт на востоке Украины и пути его решения, а также российскую оккупацию Крыма.

«Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость выполнения минских договоренностей и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», – отметили в европейской службе.

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