Помпео и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию на Донбассе

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозел Боррель обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Майк Помпео ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике Европейской внешнеполитической службы.

Так, в рамках своего первого визита в Вашингтон Боррель обсудил с Помпео конфликт на востоке Украины и пути его решения, а также российскую оккупацию Крыма.

«Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость выполнения минских договоренностей и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», – отметили в европейской службе.